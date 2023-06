Séjour au Domaine de Peyricat, Base de loisirs Mexico Domaine de Peyricat Sabres, 17 juillet 2023, Sabres.

Ce séjour se déroulera sur la base de Loisirs de Mexico, en pleine forêt des Landes, en bordure de la Leyre. Mexico Loisirs propose de nombreuses activités ludiques et sportives pour les jeunes, des jeux d’agrément (pétanque, ping-pong, volley, badminton…) sont également mis à disposition sur le site.

Dans le prolongement des actions et réflexions menées depuis une vingtaine d’années, l’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage s’est engagée pleinement et avec humilité dans la transition. Son projet porte en lui-même les ressources du changement. Ses réflexions l’ont conduite à faire le choix de parler et d’agir davantage pour l’éducation à l’écologie, vitale.

Par conséquent, nous nous attachons à proposer des actions pour nourrir ces ambitions et les séjours de pleine nature en sont un exemple. Au delà d’ offrir la possibilité aux enfants de vivre une expérience collective hors du champs familale, un séjour sur le thème du développement durable et la découverte de la protection de la nature vise à mobiliser les apprentissages scolaires par le biais d’activités ludiques et pédagogiques de pleine nature.

Le domaine de Mexico, situé en plein coeur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, est un lieu propice à la découverte de la faune et la flore sauvage grâce notament aux propositions d’ateliers ludiques et pédagogiques initiées par des intervenants thématiques qualifiés et expérimentés.

Au travers de différents ateliers pédagogiques dispensé le matin les enfants seront immergé en pleine nature ainsi ils vivront les ateliers et seront acteurs dans leurs apprentissages. Ils vont se questionner, se sensibiliser et enfin se responsabiliser face aux conséquences de nos actes sur la faunes et flores locales .

Dans un deuxième temps les après midi seront réservées à des activités sportives de pleines nature où les enfants seront au cœur de la forêt jouxtant la base de loisirs, après chaque activité un créneau piscine est réservée pour se détendre ou continuer à se dépenser pour les plus énergiques.

Enfin une sortie en journée complète est prévue sur l’Eco- musée de Marquez où l’on peut y découvrir l’importance d’un écosystème équilibré, le rôle de l’homme dans cet équilibre et aussi comment l’on vivait sans électricité, à l’époque d’un domaine seigneurial.

Les enfants seront à nouveau sensibilisé à la fragilité de notre environnement ainsi qu’à la longue chaîne de fabrication nécessaire pour obtenir des objets qui leur semblent très facile d’accès dans leur vie quotidienne. Pour finir, ils seront sensibilisés au gaspillage et aux conséquences désastreuses de la production de masse au travers de la mise en évidence de la ratification des matières premières essentielles à la fabrication.

C’est un séjour lors duquel les enfants vont prendre conscience de leur environnement et de l’importance de nos actions sur ce dernier. Ils vont aussi pouvoir profiter d’une Base de loisirs en pleine nature qui leur propose plusieurs activités ludiques et innovantes les changeant de ce qu’ils pourraient pratiquer quotidiennement.

Nous serons logés au sein du domaine de Peyricat à Sabres qui dépend de l’association Mexico Loisirs. Le site de situe en plein cœur de la forêt de landes de Gascogne et nous permet de profiter pleinement de la nature environnante. Nous serons repartis en deux chalets de 8 personnes, 1 adulte pour 6 enfants à l’intérieur de chaque structure.

Les bâtiments sont équipés d’une cuisine, frigo, salle de bain et toilettes, 3 chambres de 2 lits simples et une chambre lit double. Les draps sont fournis, les duvets devront être amenés mais sont compris dans le budget. Toutes les activités s’effectuent sur le Domaine ce qui nous permet d’effectuer tous les trajets à pieds, y compris pour l’écomusée de Marquez situer à 10 min à pied.

