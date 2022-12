Tipis et compagnie Domaine de Peyricat Sabres Catégories d’évènement: Landes

Sabres

Tipis et compagnie 10 – 15 juillet Domaine de Peyricat

490.00 € (hors aides locales) – Pas de transport

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine de Peyricat SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine Ecomusée de Marquèze – Tir à l’arc – Course d’orientation – Construction de cabanes – Escalad’arbres Situation et hébergement : Le camping de Sabres se trouve au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, dans un environnement protégé à l’ombre des arbres. Hébergement sous tipis de plusieurs couchages. Ce séjour est organisé en partenariat avec l’association Mexico Loisirs. Activités : Afin de devenir de véritables aventuriers et de découvrir l’environnement du Parc Naturel Régional, les apprentis trappeurs devront s’exercer à diverses épreuves : fabrication d’arcs, tir à l’arc, escalade, course d’orientation, construction de cabanes, veillée environnement avec un animateur spécialisé. Ils s’essaieront au Défi mexicain, grand jeu constitué de différentes épreuves sportives ou de jeux d’adresse. Sans oublier la baignade à la piscine à proximité immédiate du camping.

Les trappeurs poursuivront leurs aventures avec une escapade à l’Ecomusée de Marquèze. Ils découvriront l’Ecomusée et ses traditions. Un atelier sur le thème des abeilles leur sera proposé sur place. Ce séjour sera également l’occasion de se questionner sur la préservation de l’Environnement. Effectifs et encadrement : le groupe sera constitué de 16 à 24 enfants, deux animateurs et un directeur. Des professionnels diplômés d’Etat animeront les activités spécifiques.

