Découvrez les fresques de Mario Cavaglieri Samedi 16 septembre, 13h00 Domaine de Peyloubère Gratuit. Entrée libre.

En 1925, le peintre Mario Cavaglieri a acheté le manoir de Peyloubère et y a vécu jusqu’à sa mort en 1969. Après l’avoir acheté, sa femme le rejette et déménage dans un hôtel à Auch, non loin de là.

Il s’est alors mis au travail pour la transformer à son goût, en peignant les plafonds, les salles de bains, les placards et l’escalier jusqu’à ce qu’ils répondent à ses exigences.

Le domaine est aujourd’hui privé et en cours de rénovation, mais il est ouvert pour partager le riche héritage culturel que Cavaglieri a laissé derrière lui.

Venez découvrir les peintures, pleines de scènes mythologiques chatoyantes et tourbillonnantes.

Remarque : étant donné la rénovation en cours, il se peut qu’une pièce ne soit pas entièrement ouverte, mais la plupart le seront.

Domaine de Peyloubère 32550 Pavie Pavie 32550 Gers Occitanie 05 62 05 74 97 http://www.peyloubere.com Le domaine de Peyloubère est un grand manoir au cœur d’un parc de 15 hectares situé au sud d’Auch. Il est inscrit au titre des Monuments historiques car pendant 50 ans, il était le domicile du peintre italien, Martio Cavaglieri. On voit les preuves de cet héritage sur les plafonds peints, le jardin italien et l’atmosphère calme et bohémienne du domaine. Pour atteindre le lieu depuis Auch, suivez les indications vers Tarbes/Lannemezan. Après environ 4,5 km du centre d’Auch, suivez la route tout droit, passant par un carrefour et des feux de signalisation. Après 175 mètres, au rond-point, prenez la quatrième sortie vers Pavie et Lannemezan. Continuez tout droit, en passant à côté d’un parking avec des boutiques sur la droite (La Fontaine). Continuez en ligne droite à travers Pavie, en dépassant le garage Eychenne à gauche et la pharmacie à droite après la mairie. Tournez à gauche après la pâtisserie-boulangerie « le péché mignon » en face de la mairie. Poursuivez tout droit, franchissez le vieux pont, passez le court de tennis sur la droite et prenez la voie de droite en direction d’Auterrive après le croisement, indiqué par un panneau bleu « Peyloubère ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Au Coeur de Peyloubère