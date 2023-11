Découvrez les Féeries de Noël de Pregny-Chambésy, du vendredi 10 au dimanche 12 novembre au domaine de Penthes. Domaine de Penthes Genève Catégorie d’Évènement: Genève Découvrez les Féeries de Noël de Pregny-Chambésy, du vendredi 10 au dimanche 12 novembre au domaine de Penthes. Domaine de Penthes Genève, 10 novembre 2023, Genève. Découvrez les Féeries de Noël de Pregny-Chambésy, du vendredi 10 au dimanche 12 novembre au domaine de Penthes. 10 – 12 novembre Domaine de Penthes Programme complet sur pregny-chambesy.ch Domaine de Penthes Chemin de l’Impératrice 18 Genève 1292 Pâquis Genève [{« link »: « http://pregny-chambesy.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

2023-11-12T11:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00 Commune de Pregny-Chambésy Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Domaine de Penthes Adresse Chemin de l'Impératrice 18 Ville Genève Age max 99 Lieu Ville Domaine de Penthes Genève latitude longitude 46.232382;6.14002

Domaine de Penthes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/