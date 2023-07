Matinée de découverte à la manade Blanc Domaine de Paulon Arles, 7 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte du travail du gardian avec la famille Blanc, en plein cœur de la Camargue..

2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-07-07 . EUR.

Domaine de Paulon Le Sambuc

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the work of the gardian with the Blanc family, in the heart of the Camargue.

Descubra el trabajo del jardinero con la familia Blanc, en el corazón de la Camarga.

Entdecken Sie mit der Familie Blanc die Arbeit der Gardians im Herzen der Camargue.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme d’Arles