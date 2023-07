Atelier de création de cosmétique Domaine de Pan St lyphard, 20 août 2023, St lyphard.

Atelier de création de cosmétique Dimanche 20 août, 14h30 Domaine de Pan Participation: 39, Participation: 19, Participation: 10

A partir de produits locaux, réalisez votre crème de jour grâce aux conseils de Lucie et repartez avec votre pot de crème et des astuces pour réaliser vos cosmétiques maison.

Précisez dans l’espace commentaire de votre réservation si vous souhaitez participer à l’activité.

Pour la réservation de l’activité sans le brunch, veuillez contacter le Domaine de Pan par téléphone.

Domaine de Pan Le Nézyl 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T14:30:00+02:00 – 2023-08-20T15:30:00+02:00

LOISIRS Y|DOMAINEDEPAN|ATELIERCREATIONCOSMETIQUE2023