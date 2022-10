SunSka Festival 2023 Domaine de Nodris, 4 août 2023, Vertheuil.

SunSka Festival 2023 4 – 6 août 2023 Domaine de Nodris

Tarifs et réservation en ligne.

Rendez-vous sur les 4-5-6 août 2023 pour les 26 ans du SunSka Festival !

Domaine de Nodris Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le SunSka Festival (anciennement Reggae SunSka Festival) n’est rien d’autre que le plus gros festival de musique de toute la Gironde. Tous les ans à Vertheuil, au mois d’août, l’événement attire chaque année quelque 60 000 festivaliers venus de toute la France qui viennent profiter d’une programmation aux petits oignons !

En 2020 le Reggae Sun Ska Festival devient le SunSka Festival, effectivement ces dernières années l’ensemble du public et des professionnels emploient le nom d’usage « SunSka », c’est d’autant plus cohérent que le festival a toujours eu une ouverture artistique assez large autour du genre reggae, on y trouve chaque année du reggae, du ska, du dub, du rap, du hip hop, de la chanson française….

Infos pratiques

Programmation en ligne à venir

Pass camping disponible

Buvette & food trucks

Réservation en ligne

Le pôle “Eco Sun Ska” (gestion et valorisation des déchets) est le pilier fondateur de la politique de responsabilité sociétale du festival, initié depuis le début des années 2000, avec l’introduction des gobelets consignés. Des choix significatifs ont été faits à bien des niveaux par l’association Reggae Sun Ska pour réduire l’impact écologique du festival et instaurer l’état d’esprit “Eco Sun Ska” sur l’ensemble de son organisation et de son implantation. Les effets de cet engagement ferme de l’équipe organisatrice sont détaillés ci-dessous.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T10:00:00+02:00

2023-08-06T23:59:00+02:00

Valentin Campagnie