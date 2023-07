FESTIVAL PERFORM Domaine de nodris 1 rue du maquis 33180 vertheuil Artiguillon, 16 août 2023, Artiguillon.

FESTIVAL PERFORM 16 – 19 août Domaine de nodris 1 rue du maquis 33180 vertheuil entrée libre sur donation

Une civilisation écologique est une civilisation qui se construit selon les principes de l’écosystème dans lequel elle se situe. Les organismes prospèrent lorsqu’ils développent de multiples relations symbiotiques, dans lesquelles chaque partie à une relation prend et donne réciproquement. Jusqu’à présent, la civilisation a été pensée comme antagoniste à la nature, et signifiait la conquérir pour satisfaire les besoins humains. Cependant, nous savons maintenant que la forme la plus élevée de civilisation est celle qui est en harmonie avec la nature.

Lors du festival Perform 2023 , les artistes invités en résidence en Médoc vont réfléchir à ce territoire et son enclave entre Terre et Mer.

Des ateliers jeunesses et personnes âgées auront lieu du 14 au 18 aout avec les centres aérées de la communauté des communes Médoc coeur de Presqu’ile et dans l’ehpad des Acacias.

Une après midi performative aura lieu le mercredi 16 aout entre 14 h et 19 h sur la liaison du Bac Blaye-Lamarque ainsi que le samedi 19 aout de 9 h à 13 h à l’embarcadere de la liaison du Verdon à Royan.

Le vendredi 18 aout à 20 h, une soirée artistique avec entrée libre exceptionnelle aura lieu au Domaine de Nodris sur la commune de Vertheuil.

Un apéritif fraternel avec buvette sur site accueillera les visiteurs , après quelques verres de vins du Médoc, et des produits locaux , la soirée se poursuivra à la nuit tombée par différentes performances artistiques de moins de 30 min dans les extérieurs du domaine.

Nous vous attendons nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T14:00:00+02:00 – 2023-08-16T18:00:00+02:00

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T12:00:00+02:00

