Spectacle de Noël au Cabaret Équestre des Mylords Domaine de Mylords Tarascon, 9 décembre 2023 15:30, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

Nouvelle création pour le spectacle de Noël 2023 au Domaine des Mylords ! Le Cabaret Équestre des Mylords vous attend dans son manège chauffé pour une immersion en famille dans la magie de Noël quelques jours avant l’heure !.

2023-12-09 15:30:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. EUR.

Domaine de Mylords Petite route d’Arles

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New creation for the 2023 Christmas show at Domaine des Mylords! The Cabaret Équestre des Mylords awaits you in its heated riding arena for a family immersion in the magic of Christmas a few days early!

¡Nueva creación para el espectáculo de Navidad 2023 en el Domaine des Mylords! El Cabaret Equestre des Mylords le espera en su picadero climatizado para vivir la Navidad en familia unos días antes

Neue Kreation für die Weihnachtsshow 2023 auf der Domaine des Mylords! Das Cabaret Équestre des Mylords erwartet Sie in seiner beheizten Reithalle, um mit der ganzen Familie ein paar Tage früher in den Weihnachtszauber einzutauchen!

Mise à jour le 2023-12-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)