Les Gendarmes et les Voleurs de Temps Domaine de Muret Ambazac, 18 mai 2024, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Seul ou entre amis, en couple, en famille, avec vos enfants, et même votre chien, venez vivre 2 jours de fête et d’évasion 100% nature !

Au programmes des ‘Gendarmes et Voleurs de Temps’ vous trouverez naturellement la distance qui vous convient pour vivre et partager des émotions fortes, des moments inoubliables de convivialité dans un site exceptionnel de verdure, d’eau et de pierres, au cœur des Monts d’Ambazac, situés au centre de la France..

2024-05-18 fin : 2024-05-19 16:00:00. .

Domaine de Muret

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Alone or with friends, as a couple, with the family, with your children, even with your dog, come and experience 2 days of fun and escape in 100% natural surroundings!

On the Gendarmes et Voleurs de Temps? program, you’ll naturally find the distance you need to experience and share strong emotions and unforgettable moments of conviviality in an exceptional setting of greenery, water and stone, in the heart of the Monts d’Ambazac, in central France.

Solo o con amigos, en pareja, en familia, con sus hijos, incluso con su perro, ¡venga a disfrutar de 2 días de diversión y evasión en un entorno 100% natural!

En el programa Gendarmes et Voleurs de Temps, encontrará la distancia justa para vivir y compartir emociones emocionantes y momentos de convivencia inolvidables en un marco excepcional de verdor, agua y piedra, en el corazón de los Montes de Ambazac, en el centro de Francia.

Ob allein oder mit Freunden, ob zu zweit, mit der Familie, mit Kindern oder sogar mit dem Hund – erleben Sie zwei Tage lang ein Fest und eine Flucht aus der Natur!

In den Programmen der « Gendarmen und Zeitdiebe » finden Sie natürlich die passende Distanz, um starke Emotionen zu erleben und zu teilen, unvergessliche Momente der Geselligkeit in einer außergewöhnlichen Umgebung aus Grün, Wasser und Steinen, im Herzen der Monts d’Ambazac in Zentralfrankreich.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Monts du Limousin