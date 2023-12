Le Trail du Dolmen Domaine de Muret Ambazac, 3 mars 2024, Ambazac.

Ambazac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03 14:00:00

Au programme : courses 11 et 25 km ; randonnée 10 km ; marche nordique 11 km ; cani cross 11 km..

Domaine de Muret

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Monts du Limousin