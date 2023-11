Sortie nocturne Domaine de Muret Ambazac, 15 décembre 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Sortie trail de 11 km et randonnée de 5 km en nocturne. Départ du tennis du Muret. Pot de l’amitié au retour..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. EUR.

Domaine de Muret

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



11 km trail outing and 5 km night hike. Departure from the Muret tennis court. Pot de l’amitié on return.

Recorrido de 11 km y caminata nocturna de 5 km. Salida desde la pista de tenis de Muret. Bebidas a la vuelta.

Trail-Ausgang über 11 km und Nachtwanderung über 5 km. Start am Tennisplatz von Muret. Umtrunk bei der Rückkehr.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Monts du Limousin