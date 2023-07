« Tous à cheval ! » Domaine de Moyembrie Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’Évènement: Aisne

Coucy-le-Château-Auffrique « Tous à cheval ! » Domaine de Moyembrie Coucy-le-Château-Auffrique, 31 juillet 2023, Coucy-le-Château-Auffrique. « Tous à cheval ! » 31 juillet – 4 août Domaine de Moyembrie 110€ sur inscription Le mini camp est un temps divertissant où les enfants trouveront tous les facteurs susceptibles de participer à leur éducation à travers les jeux, les activités sportives, et la vie en collectivité. Les enfants doivent s’y sentir en vacances. Ils pourront ainsi développer des capacités à gérer leur temps, à se prendre en charge, à surpasser leurs aptitudes physiques, à vivre en groupe (apprentissage de la citoyenneté) et acquérir leur autonomie. Pour placer le poney au centre du projet, le séjour portera sur la découverte de l’animal en tant qu’être vivant mais aussi dans son environnement. Les enfants vont s’immerger dans l’univers du poney par le biais des séances d’équitation mais aussi à travers les temps de soin, de la découverte de l’équipement et de l’entretien de l’animal. Le dépaysement, la vie avec les chevaux, permettent de partir facilement dans l’imaginaire. Leur créativité sera ainsi mise en valeur, et confortée par la joie qu’elle procure. Domaine de Moyembrie Coucy-le-Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne [{« type »: « email », « value »: « ref.acm@picardiedeschateaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Autres Lieu Domaine de Moyembrie Adresse Coucy-le-Château Ville Coucy-le-Château-Auffrique Departement Aisne Age min 5 Age max 7 Lieu Ville Domaine de Moyembrie Coucy-le-Château-Auffrique

Domaine de Moyembrie Coucy-le-Château-Auffrique Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coucy-le-chateau-auffrique/