Arts de la Haute Lande- portes ouvertes Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle, 16 septembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Devenez des artistes!

RDV :16 septembre pour les journées portes ouvertes des Arts de la Haute Lande.

Exprimez votre talent sur plusieurs supports: peinture à l’huile et à l’aquarelle, loisirs créatifs, Peinture sur soie, encadrement …

pour plus d’informations, rendez-vous directement sur leur FB.

Domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Become an artist!

Rendezvous :September 16 for the Arts de la Haute Lande open house.

Express your talent in a variety of media: oil and watercolor painting, creative hobbies, silk painting, framing?

for more information, go directly to their FB page

Conviértase en artista

Ven el 16 de septiembre a la jornada de puertas abiertas de Haute Lande Arts.

Exprese su talento en diversos medios: pintura al óleo y acuarela, pasatiempos creativos, pintura sobre seda, enmarcación..

para más información, vaya directamente a su FB

Werden Sie zum Künstler!

Am 16. September findet der Tag der offenen Tür des Kunstvereins « Arts de la Haute Lande » statt.

Hier können Sie Ihr Talent in verschiedenen Techniken zum Ausdruck bringen: Öl- und Aquarellmalerei, kreative Hobbys, Seidenmalerei, Einrahmung?

weitere Informationen finden Sie direkt auf ihrer FB-Seite

