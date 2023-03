Visite découverte du parc à l’italienne du Domaine de Montlaur Domaine de Montlaur, 2 juin 2023, Val-de-Dagne.

Visite découverte du parc à l’italienne du Domaine de Montlaur 2 – 4 juin Domaine de Montlaur 3€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Des arbres magnifiques, une nature luxuriante, au coeur des Corbières, le parc du Domaine de Montlaur est un véritable refuge pour une multitude d’oiseaux. Venez écouter leurs chants délicats confortablement installé dans un hamac ou sur un transat. Venez vous initier à leur langage, goûter au temps. A la magie de la nature. Aux fabuleuses mélodies qu’elle nous offre. Connaissez-vous les tambours de pluie ? Pour profiter complétement de votre visite, téléchargez sur votre portable l’application Merlin Bird qui vous aidera à l’identification de plus de 8500 espèces.

Domaine de Montlaur 1 promenade de Rigal, Montlaur Val-de-Dagne 11220 Montlaur Aude Occitanie +33 (0)6 08 17 12 74 http://www.domainemontlaur.com [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)6 08 17 12 74 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaumontlaur@gmail.com »}] Labélisé ETBS (European Boxwood & Topiary Society), le parc du Domaine de Montlaur a reçu le premier prix des jardins de l’Aude 2022. Des chemins d’oliviers, des parterres de roses, de lavandes, des haies taillées en topiaires, un chemin d’iris, des arbres remarquables… hors du temps, le jardin invite à la rêverie. Passée une longue allée ombragée, le parc s’ouvre sur une vaste pelouse où s’étirent vers le ciel des cyprès majestueux évoquant l’Italie. Dans le fond du jardin, des sentiers de buis serpentent et se perdent dans l’obscurité des pins. Mystérieux, dominant une rivière, un petit bosquet vient clore la promenade offrant la vision d’un univers poétique et secret. Parenthèse de calme et de tranquillité, ce jardin est un refuge pour les oiseaux, fauvettes, étourneaux, pinsons des arbres, moineaux qui au printemps chantent à n’en plus finir. Un extraordinaire concert de joie et de plénitude que nous vous invitons à écouter sereinement sous la voûte majestueuse de la spectaculaire allée des platanes d’Orient. Le Domaine de Montlaur est aujourd’hui la propriété des petits enfants d’Edouard Niermans le célèbre architecte de la Belle Epoque qui acquiert le Domaine en 1921 et à qui l’on doit entre autres l’Hôtel Négresco à Nice, l’Hôtel du Palais à Biarritz, l’Hôtel de Paris à Monte Carlo … ainsi que le Moulin Rouge, le Casino de Paris, les Folies Bergères, l’Elysée Montmartre , le théâtre Marigny à Paris où il édifia trente-deux salles de spectacle Créé à la fin du XIXème siècle pour la famille Mas, le parc s’inscrit parmi les grandes réalisations paysagères de l’époque florissante des domaines viticoles du Languedoc. Il n’a depuis subi que très peu de transformations, la piscine ayant été construite à l’emplacement d’un bassin jamais exécuté. A noter des topiaires et des arbres remarquables ainsi que des espèces rares : pins Sapo (une espèce fossile vieille de 20 000 ans), noisetiers d’Amérique, érables, tilleuls, platanes d’Orient, et d’improbables survivants, tels trois magnifiques ormeaux qui, au fond du parc, font figure de miraculés de la graphiose. parking a proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

domainemontlaur©marianne-niermans