Rhône voyage dans le temps à travers le domaine de Montclair Domaine de montclair Pommiers, 16 septembre 2023, Pommiers. voyage dans le temps à travers le domaine de Montclair 16 et 17 septembre Domaine de montclair adultes: 5 euros. gratuit – 18 ans et adhérents. Pour petits et grands: une promenade dans le temps qui permet de découvrir l’art de vivre d’une famille d’industriels au XIXème siècle. Le parcours emmène les visiteurs dans les lieux secrets de cette demeure romantique. Au programme:

saynète dans le grand salon Empire

présentation des usines Larochette

découverte et fabrication de soldats de plomb

parcours libre dans le parc, jeux anciens, buvette. Domaine de montclair 1 route de Montclair Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 87 32 44 55 http://lesjardinsdemontclair.fr https://www.facebook.com/lesamisdemontclair Demeure familiale du XIXe siècle entourée de ses vignes et de son parc au cœur du Beaujolais. route départementale, parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

