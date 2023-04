promenade à Montclair Domaine de montclair Pommiers Catégories d’Évènement: Pommiers

Rhône

promenade à Montclair Domaine de montclair, 3 juin 2023, Pommiers. promenade à Montclair 3 et 4 juin Domaine de montclair En visite libre ou à la découverte des jeux de nos grand-parents, venez découvrir cet espace romantique pour une promenade hors du temps Domaine de montclair 1 route de montclair 69480 Pommiers, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Le domaine de Montclair est situé sur la crête du premier coteau beaujolais, à 1/2 h de Lyon. Son terrain ceint de murs s’organise autour d’une bâtisse d’époque romantique et de ses dépendances : ancien cuvage, orangerie, loges. Il se répartit entre vignes, prairies, bois, verger, jardin de curé, ancien potager et parc d’ornement. Il offre des vues panoramiques sur les deux versants de la crête : la première sur la plaine de Saône, le Mont Verdun et à l’horizon les sommets alpins visibles par temps dégagé. La seconde donne sur les vallonnements bucoliques du Beaujolais et les lumières du couchant. Accès par la route, parking en face du domaine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Pommiers, Rhône Autres Lieu Domaine de montclair Adresse 1 route de montclair 69480 Pommiers, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Pommiers Departement Rhône Age max 99 Lieu Ville Domaine de montclair Pommiers

Domaine de montclair Pommiers Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pommiers/

promenade à Montclair Domaine de montclair 2023-06-03 was last modified: by promenade à Montclair Domaine de montclair Domaine de montclair 3 juin 2023 Domaine de montclair Pommiers Pommiers

Pommiers Rhône