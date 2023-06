Séjour ados : plage et citoyenneté domaine de montcalm Les Mathes, 17 juillet 2023, Les Mathes.

Séjour ados : plage et citoyenneté 17 – 22 juillet domaine de montcalm COMPLET 80€ par jeune

Le lieu du séjour est localisé à Les Mathes (17) sur la Presqu’ile d’Arvert, une commune côtière du département de la Charente Maritime (17) en région Nouvelle Aquitaine. Riche en patrimoine culturel et environnemental, c’est aussi un lieu idéal pour la pratique des sports de mer et de plage.

Nous avons pris connaissance de l’arrêté préfectoral interdisant l’utilisation de barbecue et l’interdiction de feux de camp, ainsi que de la réglementation des baignades en contactant les postes de secours.HEBERGEMENT

Nous serons hébergés dans un camping « Le domaine de Montcalm », situé à 4 km de l’océan au coeur d’une pinède. A proximité des commerces et des pistes cyclables. Ils offrent de nombreuses activités et infrastructures (terrain volley, pétanque, tennis, basket, ping pong…) pour les jeunes durant la journée et propose des soirées animées. Le camping dispose de sanitaires (WC , douche, bacs vaisselle).

Les jeunes dormiront sous tentes, qu’ils devront fournir. Une tente cuisine ainsi qu’une tente infirmerie seront également à disposition.

PUBLIC ACCUEILLI

Ce séjour permet d’accueillir et d’accompagner un public prioritaire situé de zone rurale. Nous pourrons aussi accueillir un public issu de familles isolées ou monoparentales, en situation socio-économique précaire, d’enfants porteurs de handicaps ou de jeunes en décrochage scolaire.

Ce public répond à un repérage réalisé par l’équipe éducative de l’Espace Jeunes. Le projet a été de les motiver, de les rassembler afin de les rendre acteurs de leurs loisirs en construisant un séjour éducatif accompagné.

Nous essayerons de créer un groupe où la mixité « garçon/fille » sera effective.

Ces jeunes ciblés sont connus des structures jeunesse du territoire. Cela permet un accueil et un accompagnement sécurisant, rassurant tant pour les jeunes, les familles que pour l’équipe d’encadrement.

Le groupe constitué de 16 jeunes, ayant entre 12 et 17 ans,

Le groupe est composé de : – garçons – filles – La moyenne d’âge est de ans

Ce groupe de jeunes est accompagné par 3 professionnels de l’animation de la structure jeunesse et pour compléter l’encadrement des Brevets d’état relatifs à des activités spécifiques sont sollicités.

DUREE DU SEJOUR ET TRANSPORT

Le départ se fait le 17 juillet sur le parking du local de l’Espace Jeunes de Brantôme à 8h30.

Le retour se fera le samedi 22 juillet vers 22h30 au même lieu de rendez-vous, tout en ayant mangé.

Le séjour dure donc 6 jours et 5 nuits.

Le trajet s’effectue avec 2 minibus de 9 places, et un véhicule de service pour le directeur de séjour. La distance est de 178 kilomètres et la durée du trajet est estimée à 3 h, pauses comprises.

Sur place nous privilégierons les déplacements à pieds et à vélos, mais nous serons tout de même amenés à utiliser les véhicules afin de découvrir certains sites.

