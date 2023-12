Soirée de la Saint-Sylvestre Domaine de Mon Bijou Givet, 31 décembre 2023, Givet.

Venez terminer l’année 2023 et célébrer la nouvelle année 2024 avec nous…Soirée-repas animée par Animation Team DM EVENT. Au menu de cette belle soirée : – Apéritif maison & amuses bouches. – Foie gras, pain d’épices, graines & confits ou duo de saumons, crème d’aneth & pain toasté. – Trou normand. – Délice de chapon farci aux cèpes ou papillote de poissons aux légumes. – Fromages & salades. – Farandole de desserts & café. – Soupe à l’oignon à l’aube. Menu végétarien ou poisson (sur réservation). Menu spécial enfant (- de 10 ans) : – Plateau apéro chips & une boisson. – Filet de poulet à la crème et pommes duchesse. – Glace en dessert. L’apéritif & le café sont offerts. Boissons non comprises. Pensez à réserver avant le 10 décembre 2023 au 06 06 57 18 74 (Une pause s’impose). A très vite pour cette belle soirée !.

Domaine de Mon Bijou Route des Chaumières

Givet 08600 Ardennes Grand Est



