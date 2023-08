Spectacle Mala Brigo ! Domaine de Méric Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Spectacle Mala Brigo ! Domaine de Méric Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Spectacle Mala Brigo ! Samedi 16 septembre, 17h00 Domaine de Méric Gratuit. Entrée libre. La compagnie Mala Brigo vous propose un spectacle de mât chinois et danse sur les traditions rurales, notamment la fabrication des paniers en osier. Domaine de Méric 634 rue de Ferran, 34000 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie 04 67 34 70 00 http://www.montpellier.fr/440-domaine-de-meric.htm Résidence d’été du peintre Frédéric Bazille. Le parc est composé d’un mas et d’une orangerie. Il comporte aussi un jardin à l’anglaise, des terrasses, des vergers et des versants boisés déclinant vers le Lez. Quartier Hôpitaux-Facultés, à proximité de l’avenue de la Justice de Castelnau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Domaine de Méric Adresse 634 rue de Ferran, 34000 Montpellier Ville Montpellier

