Les oiseaux en hiver Domaine de Menez Meur Hanvec, 5 janvier 2024, Hanvec.

Hanvec Finistère

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 15:15:00

Mésanges, pinsons, moineaux, corneilles, pies, pic … Le domaine de Menez-Meur abrite de nombreuses espèces d’oiseaux qu’il est important de protéger et d’aider à passer l’hiver !

Nos animateurs vous proposent d’apprendre à les reconnaître et vous donneront toutes les clefs et astuces pour participer au comptage national des oiseaux de jardins prévu les 27 et 28 janvier prochain !

Domaine de Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne



