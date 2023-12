Les balades du Père Noël ! Domaine de Menez Meur Hanvec, 28 décembre 2023, Hanvec.

Hanvec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 13:30:00

fin : 2023-12-28 16:30:00

Les animaux du Domaine ont-ils été sages cette année ? Le Père Noël fait escale au Domaine pour quelques jours.

Tout au long du sentier, venez à sa rencontre pour en apprendre plus sur les pensionnaires de Menez Meur. Au programme : informations et anecdotes sur les animaux et la nature qui vous entourent.

Domaine de Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne



