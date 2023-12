Atelier déco DIY : Les fêtes au naturel Domaine de Menez Meur Hanvec, 23 décembre 2023, Hanvec.

Hanvec Finistère

Début : 2023-12-23 13:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

Pour que la tempête Ciaran ne soit pas qu’un mauvais souvenir mais aussi une occasion de créer et d’exprimer votre créativité, le domaine de Menez Meur organise deux ateliers de décoration inédits à partir des branches et feuillages laissés par la tempête. Rejoignez nous pour préparer des décorations de Noël qui viendront sublimer votre cheminée ou votre table de fête !

Un kit de décoration de fêtes en autonomie sera à votre disposition à l’accueil du domaine avec un catalogue d’idées pour vous inspirer et tout le matériel nécessaire ! Pour des fêtes de fin d’année 100% nature et une décoration durable, lancez vous et venez demander votre kit à l’accueil du domaine.

Domaine de Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne



