Le Réveillon à la Bergerie de Méjanes Domaine de Méjanes Arles, 31 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

Vous faites quoi pour le réveillon du 31 ? Nous c’est ambiance années 80 à La Bergerie de Méjanes.

La soirée débute à 19h puis c’est Buffet de Martine à base de ses bons petits plats Maison ! Nous avons la chance d’être accompagnés par DJ MIKA qui mixera « à l’ancienne », uniquement aux vinyles… on Adore.



On va chanter, se régaler et danser ensemble dans une ambiance ultra conviviale dans un lieu mythique en Camargue. Pour terminer l’année en beauté… What else ?

Domaine de Méjanes Méjanes en Camargue

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



