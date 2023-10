Noël 2023 au Domaine de Méjanes Domaine de Méjanes Arles, 1 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Noël à Méjanes du 1er au 3 décembre à partir de 10h toute la journée en entrée libre.



Restauration sur place et à emporter….

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Domaine de Méjanes Méjanes en Camargue

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas at Méjanes from December 1 to 3 from 10 a.m. all day, free admission.



Catering on site and to take away…

Navidad en Méjanes del 1 al 3 de diciembre a partir de las 10 h durante todo el día, entrada gratuita.



Restauración in situ y para llevar…

Weihnachten in Méjanes vom 1. bis 3. Dezember ab 10 Uhr den ganzen Tag bei freiem Eintritt.



Verpflegung vor Ort und zum Mitnehmen…

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme d’Arles