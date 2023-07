Festival taurin caritatif « Un toro pour un rêve d’enfant » Domaine de Méjanes Arles, 22 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Depuis plusieurs années, le torero Marc Serrano s’affaire à organiser un évènement taurin chaque année à vocation caritative.



Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité!.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Domaine de Méjanes Méjanes en Camargue

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For several years, the bullfighter Marc Serrano has been organizing a bullfighting event each year for charity



A day placed under the sign of conviviality and solidarity!

Desde hace varios años, el torero Marc Serrano organiza una corrida anual con fines benéficos.



Es un día de convivencia y solidaridad

Seit mehreren Jahren ist der Stierkämpfer Marc Serrano damit beschäftigt, jedes Jahr eine Stierkampfveranstaltung für wohltätige Zwecke zu organisieren



Ein Tag im Zeichen der Geselligkeit und der Solidarität!

