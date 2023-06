Soirée Guinguette – Les Mardis du Maupas Domaine de Maupas Châtillon-en-Diois, 11 juillet 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Soirée guinguette, gourmande et vitico-festive !.

2023-07-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-11 . EUR.

Domaine de Maupas Le Maupas

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An evening of guinguette, food and wine!

¡Una noche de guinguette, comida y vino!

Guinguette-, Feinschmecker- und Weinfestival-Abend!

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme du Pays Diois