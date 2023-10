GRANDE DÉGUSTATION COLLECTION AUTOMNE / HIVER Domaine de Manse Lattes, 19 octobre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Rendez-vous le 19 octobre pour une soirée aux couleurs des vins Pays d’Oc IGP! Régalez-vous grâce à nos ateliers Food Terre et Mer aux saveurs méditerranéennes et détendez-vous en profitant d’un verre de vin Pays d’Oc IGP..

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-19 22:00:00. EUR.

Domaine de Manse

Lattes 34970 Hérault Occitanie



Join us on October 19 for an evening of Pays d’Oc PGI wines! Treat yourself to our Mediterranean-flavored Food Terre et Mer workshops, and relax with a glass of Pays d?Oc IGP wine.

Acompáñenos el 19 de octubre en una velada en torno a los vinos de Pays d’Oc IGP Deléitese con nuestros talleres Food Terre et Mer de sabor mediterráneo y relájese con una copa de vino IGP Pays d’Oc.

Am 19. Oktober findet ein Abend in den Farben der Pays d’Oc IGP-Weine statt! Genießen Sie unsere mediterranen Food Terre et Mer-Workshops und entspannen Sie sich bei einem Glas Pays d’Oc IGP-Wein.

