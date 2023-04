Garden Party Festival Domaine de Madame Elisabeth Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Garden Party Festival Domaine de Madame Elisabeth, 17 juin 2023, Versailles. Garden Party Festival Samedi 17 juin, 12h00 Domaine de Madame Elisabeth Sur inscriptions, gratuit Au programme :

Des concerts : Albert Tawil, Myra – Coralien – Lulu Van Trapp – Cloudy Heads – Hakma – Caravan jazz quintet – Photøgraph avec le spectacle Instant Memory Laps, Möön, Sini & Neck, Themocking Roosters

De nombreuses activités DIY, cours de zumba et animations seront proposés pour petits et grands ainsi que des food-trucks.

Sur insciptions. Domaine de Madame Elisabeth 73, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 39 07 78 78 https://www.domaine-madame-elisabeth.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/garden-party-festival »}] Le château ou domaine de Montreuil, dit domaine de Madame Élisabeth, situé dans le quartier de Montreuil à Versailles, au bord de l’avenue de Paris dont un mur de clôture l’en sépare, abrite un parc de 7,2 hectares. Louis XVI l’acheta en 1783 pour sa sœur Élisabeth de France, dite Madame Élisabeth. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

