Domaine de l’Orogale > Secrets de la fabrication du cidre et autres produits issus de la pomme Montreuil-sur-Lozon Montreuil-sur-Lozon Catégories d’évènement: Manche

Montreuil-sur-Lozon

Domaine de l’Orogale > Secrets de la fabrication du cidre et autres produits issus de la pomme Montreuil-sur-Lozon, 2 août 2022, Montreuil-sur-Lozon. Domaine de l’Orogale > Secrets de la fabrication du cidre et autres produits issus de la pomme Montreuil-sur-Lozon

2022-08-02 10:00:00 – 2022-08-02

Montreuil-sur-Lozon Manche Montreuil-sur-Lozon Venez découvrir les secrets de la fabrication du cidre et des autres produits issus de la pomme au Domaine de l’Orogale.

Suivez Maxime pour une visite guidée qui vous emmènera du verger au chai de vieillissement, en passant par le pressoir, et la cuverie.

Poursuivez cette immersion au cœur du monde de la pomme par une dégustation des produits issus de la cave avant de partager un pique-nique champêtre à l’ombre des pommiers.” Durée : visite 1h, dégustation : 1h.

Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire. Venez découvrir les secrets de la fabrication du cidre et des autres produits issus de la pomme au Domaine de l’Orogale.

Suivez Maxime pour une visite guidée qui vous emmènera du verger au chai de vieillissement, en passant par le pressoir, et la… maxime.haupais@orange.fr +33 6 70 38 06 62 Venez découvrir les secrets de la fabrication du cidre et des autres produits issus de la pomme au Domaine de l’Orogale.

Suivez Maxime pour une visite guidée qui vous emmènera du verger au chai de vieillissement, en passant par le pressoir, et la cuverie.

Poursuivez cette immersion au cœur du monde de la pomme par une dégustation des produits issus de la cave avant de partager un pique-nique champêtre à l’ombre des pommiers.” Durée : visite 1h, dégustation : 1h.

Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire. Montreuil-sur-Lozon

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Montreuil-sur-Lozon Autres Lieu Montreuil-sur-Lozon Adresse Ville Montreuil-sur-Lozon lieuville Montreuil-sur-Lozon Departement Manche

Montreuil-sur-Lozon Montreuil-sur-Lozon Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-sur-lozon/

Domaine de l’Orogale > Secrets de la fabrication du cidre et autres produits issus de la pomme Montreuil-sur-Lozon 2022-08-02 was last modified: by Domaine de l’Orogale > Secrets de la fabrication du cidre et autres produits issus de la pomme Montreuil-sur-Lozon Montreuil-sur-Lozon 2 août 2022 manche Montreuil-sur-Lozon

Montreuil-sur-Lozon Manche