Xonrupt-Longemer Sport et Nature à La Montagne – 16 au 21 Juillet Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer, 15 juillet 2023, Xonrupt-Longemer. Sport et Nature à La Montagne – 16 au 21 Juillet 16 – 21 juillet Domaine de Longemer 780€ pour les jeunes investis, 880€ pour les jeunes non investis Le séjour Sport et Nature est à destination des jeunes dès la 6eme et jusqu’à la 4eme.

La destination a été retenue par les jeunes, souhaitant pour certains partir à la Montagne, et pour d’autres faire du camping.

Encadré par des animateurs diplômés et organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce séjour est au départ des ARDENNES (08).

Il a pour objectif de permettre aux jeunes de participer à une semaine en communauté, hors du cocon familial, de pratiquer de nouvelles activités sportives. Domaine de Longemer 121 route de la plage 88400 Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07.81.86.11.18 »}, {« type »: « email », « value »: « jeunesse.ardennes@famillesrurales.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

