Nord Parcours patrimoine sportif et nature autour de l’étang du Watissart Domaine de loisirs du Watissart Jeumont, 16 septembre 2023, Jeumont. Parcours patrimoine sportif et nature autour de l’étang du Watissart Samedi 16 septembre, 14h30 Domaine de loisirs du Watissart Jauge limite à 30 participants, venir en tenue de sport, Animaux acceptés tenus en laisse Affilez vos baskets et votre tenue de sport pour une randonnée autour de l’étang du Watissard. Un parcours de près de 8km et animé par Mélanie. Un moyen de découvrir le patrimoine naturel du site tout en pratiquant une activité physique.

Gratuit

Inscription préalable recommandée auprès de l’office de tourisme avec jauge maximale de 30 participants.

Animaux tenus en laisse acceptés Programme:

14h30 : Rendez-vous des participants devant la maison d’accueil du Domaine de Loisirs du Watissard à Jeumont

14h30-16h30 : Randonnée guidée autour du domaine du Watissard Domaine de loisirs du Watissart rue Gabriel Péri 59460 JEUMONT Jeumont 59460 Nord Hauts-de-France 03 27 62 11 93 http://www.tourisme-avesnois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 62 11 93 »}] Base de loisirs pour la pratique d’activités de plein air. Accès à la maison d’accueil via la rue Gabriel Péri. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Jeumont Détails Catégories d'Évènement: Jeumont, Nord Autres Lieu Domaine de loisirs du Watissart Adresse rue Gabriel Péri 59460 JEUMONT Ville Jeumont Departement Nord

