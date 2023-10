Grande Fête d’Automne du Gâtinais Domaine de Lisledon Villemandeur Catégorie d’Évènement: Villemandeur Grande Fête d’Automne du Gâtinais Domaine de Lisledon Villemandeur, 1 octobre 2023, Villemandeur. Grande Fête d’Automne du Gâtinais Dimanche 1 octobre, 08h00 Domaine de Lisledon Au programme : vide-greniers, brocante, antiquités,bourses aux collections. (3 euros ml)

Marché campagnard, artisanat et foire commerciale.

Fabrication de jus de pommes sur Pressoir à l’ancienne, boudin chaud.

Festival d’Orgues de Barbarie & musique mécanique.

Grande tombola (2 euros le ticket) de nombreux lots à gagner Domaine de Lisledon Rue de la Surandière, Villemandeur Villemandeur

2023-10-01T08:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

Domaine de Lisledon Adresse Rue de la Surandière, Villemandeur Ville Villemandeur latitude longitude 47.9812;2.68655

