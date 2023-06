FESTIVAL MUSIKAIR domaine de Lisledon Villemandeur Villemandeur Catégories d’Évènement: Loiret

Villemandeur FESTIVAL MUSIKAIR domaine de Lisledon Villemandeur, 23 juin 2023, Villemandeur. FESTIVAL MUSIKAIR 23 et 24 juin domaine de Lisledon pass adulte 1 jour 15 €. pass adulte 2 jours 25 €. gratuit enfant -12 ans. L’association Musikair organisera les 23 et 24 juin 2023 son 21e festival dans le cadre enchanteur du château de Lisledon à Villemandeur Loiret .

La programmation de la première scène se veut curieuse des musiques actuelles. Sur la seconde scène, carte blanche est donnée à deux collectifs du Loiret pour un son electro-techno .

Ambiance familiale. Restauration sur place, bar, jeux pour les enfants.

Parking navette. domaine de Lisledon rue de lisledon 45700 villemandeur Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

