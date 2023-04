Ô Mon Châtôô Ô – Festival des Enfants 2ème édition Domaine de Lisledon Villemandeur Catégorie d’évènement: Villemandeur

Ô Mon Châtôô Ô – Festival des Enfants 2ème édition Domaine de Lisledon, 6 mai 2023, Villemandeur. Ô Mon Châtôô Ô – Festival des Enfants 2ème édition 6 et 7 mai Domaine de Lisledon Spectacles, déambulations, jeux, structures gonflables, ateliers sportifs (Handball, football, tir à l’arc, boxe, danse country, Dakaito ryu…) et activités manuelles animées par les associations sont au programme de cette 2ème édition qui s’est enfin trouvé un nom : Ô mon Châtôô Ô. Deux après-midis pour faire le bonheur des petits comme des grands dans le cadre magnifique du Domaine de Lisledon à Villemandeur ! Domaine de Lisledon Rue de la Surandière, Villemandeur Villemandeur [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 16 70 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@mairie-villemandeur.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T13:00:00+02:00 – 2023-05-06T20:00:00+02:00

2023-05-07T13:00:00+02:00 – 2023-05-07T20:00:00+02:00 FMACEN045V50A43C © Mairie de Villemandeur

