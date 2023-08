FESTIVAL D’AUTOMNE – NAPLES, ENTRE MÉDITERRANÉE ET ORIENT Domaine de Lézigno Béziers, 13 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Naples, centre important des échanges culturels entre l’Occident et l’Orient, a toujours été une ville qui a dans sa tradition musicale, un grand nombre de cultures. L’orientalisme en est le témoin depuis le XVIIème siècle. Ce concert vous propose de découvrir les multiples passerelles entre Naples et les différentes cultures de la Méditerranée. Réservation conseillée..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Domaine de Lézigno

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Naples, an important center of cultural exchange between the West and the East, has always been a city with a musical tradition encompassing a wide range of cultures. Orientalism has borne witness to this since the 17th century. This concert is an opportunity to discover the many links between Naples and the various cultures of the Mediterranean. Reservations recommended.

Nápoles, importante centro de intercambio cultural entre Occidente y Oriente, siempre ha sido una ciudad con una tradición musical que abarca un amplio abanico de culturas. El orientalismo ha sido testigo de ello desde el siglo XVII. Este concierto es una oportunidad para descubrir los numerosos vínculos entre Nápoles y las diferentes culturas del Mediterráneo. Se recomienda reservar.

Neapel, ein wichtiges Zentrum des kulturellen Austauschs zwischen dem Westen und dem Osten, hat in seiner musikalischen Tradition schon immer eine Vielzahl von Kulturen vereint. Der Orientalismus zeugt seit dem 17. Jahrhundert davon. Dieses Konzert bietet Ihnen die Möglichkeit, die zahlreichen Brücken zwischen Neapel und den verschiedenen Kulturen des Mittelmeerraums zu entdecken. Eine Reservierun

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE