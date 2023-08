Ramasse tes noisettes Domaine de Lescure Labastide-Saint-Pierre, 24 septembre 2023, Labastide-Saint-Pierre.

Ramasse tes noisettes Dimanche 24 septembre, 10h30 Domaine de Lescure

Une journée familiale et conviviale organisée par les élus du Comité territorial Sud 82 de la MSA MPN.

Au programme :

3 ateliers cuisine chocolat et noisette : 11h,14h et 16h

Animations pour les enfants de jeux de lancer et d’adresse toute la journée (Mölkky, Papattes, Bibock, Hit & Shot…)

A midi pique-nique sur place pour ceux qui veulent avec barbecue mis à disposition.

Venez nombreux.

Domaine de Lescure 151 chemin de Lescure 82370 Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre 82370 Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

