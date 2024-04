DOMAINE DE L’ENVOLEE PORTES OUVERTES Tourbes, samedi 27 avril 2024.

DOMAINE DE L’ENVOLEE PORTES OUVERTES Tourbes Hérault

Deux journées de portes ouvertes pour faire déguster la nouvelle production !

Le domaine de l’Envolée vous donne rendez-vous le samedi 27 et dimanche 28 avril pour un grand week-end portes ouvertes !

Alix et Christophe vous attendent pour deux journées placées sous le signe du partage et de la convivialité pour découvrir et faire déguster leur nouvelle production et découvrir le Domaine en pleine nature

– Dégustation des nouvelles cuvées

– Restauration sur place avec le food truck « La Fabrique »

– Découverte de la mini ferme et des poussins

– Structure gonflable pour les enfants

Le samedi de 19h à 23h Soirée musique, vins et tapas

Le dimanche de 10h à 13h Le cirque vient à nous ! Des ateliers d’initiation pour les enfants

Un programme pour petits et grands, un moment de pure convivialité à ne pas manquer ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Lieu-dit Saint-Jean

RN 9/113

Tourbes 34120 Hérault Occitanie

L’événement DOMAINE DE L’ENVOLEE PORTES OUVERTES Tourbes a été mis à jour le 2024-04-04 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE