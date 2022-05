DOMAINE DE L’ENVOLEE – PORTES OUVERTES & LECTURE SPECTACLE Tourbes Tourbes Catégories d’évènement: Hérault

Tourbes Hérault Tourbes Le domaine de l’Envolée vous donne rendez-vous le samedi 7 et dimanche 8 mai pour un grand week-end portes ouvertes ! Deux journées de porte ouverte afin de faire déguster leur nouvelle production composée de cinq cuvées aux noms alléchants : Prélude, Volupté et l’Audacieuse.

