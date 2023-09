SOIRÉE QUÉBÉCOISE Domaine de l’Écart Saint-Mihiel, 18 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Soirée Québécoise au Domaine de l’Ecart le 18 novembre.

Animée par un DJ.

A partir de 19h30.

Repas + Soirée : 28€. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Domaine de l’Écart Route de Seuzey

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Soirée Québécoise at Domaine de l’Ecart on November 18.

Hosted by a DJ.

Starting at 7:30pm.

Meal + Evening : 28?

Soirée Québécoise en el Domaine de l’Ecart el 18 de noviembre.

Animada por un DJ.

A partir de las 19.30 h.

Comida + velada: 28?

Québecischer Abend in der Domaine de l’Ecart am 18. November.

Unterhalten von einem DJ.

Ab 19:30 Uhr.

Mahlzeit + Abend: 28?

