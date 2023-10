HALLOWEEN AU DOMAINE DE L’ÉCART Domaine de l’Ecart Lacroix-sur-Meuse, 28 octobre 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Lacroix-sur-Meuse,Meuse

14h30-18h00 : Casino des monstres (jeux et bricolages), gouter monstrueux, chasse aux monstres autour des étangs.

18h30- 20h30: Soirée autour du feu, contes effrayant, repas automnal (soupe au chaudron, pain fromage, gâteau aux pommes)

Tarifs :

– Après midi : 8€

– Soirée : 7€ enfant – 10€ adulte

– Ensemble : 12€ enfant – 15€ adulte

Réservation obligatoire : 06.09.89.24.30 / 06.70.79.28.82. Tout public

Samedi 2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. 8 EUR.

Domaine de l’Ecart Route de Seuzey

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



2:30 – 6:00 pm: Monster casino (games and crafts), monster snack, monster hunt around the ponds.

6:30 – 8:30 pm: Fireside party, spooky tales, autumnal meal (cauldron soup, bread and cheese, apple cake)

Prices :

– Afternoon: 8?

– Evening: 7? child – 10? adult

– Package: 12? child – 15? adult

Reservations required: 06.09.89.24.30 / 06.70.79.28.82

14.30-18.00: Casino de monstruos (juegos y manualidades), merienda de monstruos, caza de monstruos alrededor de los estanques.

18.30-20.30: Fiesta junto al fuego, cuentos de miedo, comida de otoño (sopa en caldero, pan con queso, tarta de manzana)

Precios :

– Tarde: 8?

– Noche: 7? niño – 10? adulto

– Conjunto : 12? niño – 15? adulto

Reserva obligatoria: 06.09.89.24.30 / 06.70.79.28.82

14.30-18.00 Uhr: Monster-Casino (Spiele und Basteln), Monster-Snack, Monsterjagd rund um die Teiche.

18.30-20.30 Uhr: Abend am Feuer, Gruselgeschichten, Herbstessen (Suppe, Brot, Käse, Apfelkuchen)

Preise:

– Nachmittags: 8?

– Abend: 7? Kind – 10?

– Gemeinsam: 12? Kind – 15?

Obligatorische Reservierung: 06.09.89.24.30 / 06.70.79.28.82

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COEUR DE LORRAINE