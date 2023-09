SOIRÉE ANNÉES 60/80 Domaine de l’Ecart Lacroix-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Lacroix-sur-Meuse

Meuse SOIRÉE ANNÉES 60/80 Domaine de l’Ecart Lacroix-sur-Meuse, 14 octobre 2023, Lacroix-sur-Meuse. Lacroix-sur-Meuse,Meuse Soirée années 60/80 dans la salle des fêtes du Domaine de l’Ecart.

Repas + Soirée : 28€ Réservation obligatoire. Tout public

Samedi 2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

Domaine de l’Ecart Route de Seuzey

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



60s/80s evening in the Domaine de l’Ecart village hall.

Meal + Evening: 28? Reservation required Velada de los años 60/80 en la sala de fiestas del Domaine de l’Ecart.

Comida + velada: 28? Reserva obligatoria Abend der 60er und 80er Jahre im Festsaal der Domaine de l’Ecart.

