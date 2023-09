SOIRÉE MOULES FRITES AU DOMAINE DE L’ÉCART Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse, 23 septembre 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Lacroix-sur-Meuse,Meuse

Nous ouvrons nos réservations pour la soirée Moules Frites le 23 septembre

Présence d’un DJ pour animer la soirée

à partir de 19h30

Repas + Soirée : 28€. Tout public

Samedi 2023-09-23 19:30:00 fin : 2023-09-23 . .

Domaine de l’Écart Route de Seuzey

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



Reservations now open for the Moules Frites evening on September 23

A DJ will be present to enliven the evening

from 7:30pm

Meal + Party: 28?

Abrimos las reservas para la velada de Moules Frites del 23 de septiembre

Un DJ amenizará la velada

a partir de las 19h30

Comida + fiesta: 28?

Wir öffnen unsere Reservierungen für den Abend mit Muscheln und Pommes frites am 23. September

Ein DJ wird den Abend musikalisch untermalen

ab 19:30 Uhr

Mahlzeit + Abend: 28?

Mise à jour le 2023-09-20 par OT COEUR DE LORRAINE