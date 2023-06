CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse, 25 juin 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Lacroix-sur-Meuse,Meuse

Concours de pêche à la truite au Domaine de l’Écart. Trois manches de 20 minutes sont prévues. Des lots seront remis aux trois premiers.. Tout public

Vendredi 2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . 15 EUR.

Domaine de l’Écart Route de Seuzey

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



Trout fishing competition at Domaine de l’Écart. Three 20-minute rounds are scheduled. Prizes will be awarded to the top three finishers.

Concurso de pesca de truchas en el Domaine de l’Écart. Se han programado tres rondas de 20 minutos. Se entregarán premios a los tres primeros clasificados.

Forellenangelwettbewerb in der Domaine de l’Écart. Es sind drei Durchgänge von jeweils 20 Minuten vorgesehen. Den drei Erstplatzierten werden Preise verliehen.

