Yoga et brunch au Domaine de Lauzières Domaine de Lauzières Mouriès, 27 janvier 2024, Mouriès.

Mouriès Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 15:00:00

Le Domaine de Lauzières et Yogalpilles vous proposent un yoga – brunch à Mouriès le samedi 27 janvier 2024 de 10h à 15h !.

Pour débuter l’année en beauté et avec de bonnes résolutions, participez à notre activité Yoga et Brunch.



Nous vous proposons plusieurs activités : un cours de Yoga pour vous relaxer, une visite du domaine et une dégustation à la découverte de l’univers du vin, suivi d’un brunch gourmand et vivifiant.



Yoga de 10h à 12h : Venez découvrir les bienfaits d’une séance de Vinyasa Flow. Le Vinyasa Flow est un enchaînement de séquence au rythme de votre souffle. La professeure Charlotte vous invite à la détente, à l’écoute de votre corps et à l’éveil des sens. Le cours est ouvert aux débutants comme aux initiés.



Visite de 11h à 12h : Venez découvrir un lieu unique. Situé dans la vallée des Baux-de-Provence, près des villages de Mouriès et d’Eygalières, notre domaine se dévoile au cœur d’une nature exceptionnelle. Vous visiterez également notre cave d’exception avec nos amphores et terminerez par la dégustation commentée de nos vins dans notre boutique.



Brunch de 12h à 14h : Du frais, du bio, du local…un vrai régal préparé avec soin !



Balade de 14h à 15h : Partez à la découverte de notre vignoble en vous baladant. Vous pourrez admirer le paysage et tout simplement vous ressourcer. Une douce échappée…venez vivre un moment de relaxation, de partage et de gourmandise !



Places limitées – sur réservation – 60€ par personne.

Remplissez le formulaire suivant : https://forms.gle/oFhyajQTCs4ba2oR9 ou envoyez un mail à commercial@domainedelauzieres.com

Domaine de Lauzières Le Destet

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles