SEJOUR ACTIVITES NATATION domaine de lauzerte Lauzerte, 24 juillet 2023, Lauzerte.

SEJOUR ACTIVITES NATATION 24 et 29 juillet domaine de lauzerte sur place, départ de toulouse possible sur demande

J’APPRENDS A NAGER , JE ME PERFECTIONNE EN NATATION

domaine de lauzerte 82110 Lauzerte 82110 Dalmayrac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.domaine-de-lauzerte.fr »}, {« type »: « email », « value »: « equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563946346 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T10:30:00+02:00

2023-07-29T14:30:00+02:00 – 2023-07-29T15:00:00+02:00

multi-activités natation