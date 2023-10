Les secrets du Rouergue Domaine de Laurière Villefranche-de-Rouergue, 22 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Les secrets du Rouergue 22 et 28 octobre Domaine de Laurière 500 €

Les Secrets du Rouergue

Les activités seront organisées autour d’un fil rouge, d’une enquête « coconstruits » avec les enfants.

Les enfants auront le plaisir de s’initier aux diverses activités proposées au Domaine :

Tir à l’arc : pas de tir de 70 m avec abri pour les archers.

Terrains de sports : football, basket, Base-ball ou crosse québécoise ou Hockey-Ball

Autres activités : Randonnées, balades nature, découverte de la faune et flore.

Grand jeux de plein air et adaptations des jeux traditionnels des colonies de vacances.

Animations en veillées : jeux collectifs, contes, chansons, soirées à thème, déguisements, fêtes…

Pour ceux et celles qui le souhaitent, le domaine pourra se transformer en véritable laboratoire au cœur de la nature : relevé d’indices de présence animale, prise d’empreintes, observation diurne et nocturne, capture d’insectes (et relâche !), observation d’une fourmilière, construction de cabanes, peinture naturelle…

Domaine de Laurière route de Laurière 12200 villefranche de rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 77 36 01 »}, {« type »: « email », « value »: « pgough@ligueenseignement12.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T15:00:00+02:00

2023-10-28T10:30:00+02:00 – 2023-10-28T11:00:00+02:00

sport tir à l’arc