Ateliers percussions/danse Africaine Domaine de Laurière MECS MNA Villefranche-de-Rouergue, 1 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Ateliers percussions/danse Africaine 1 juillet – 26 août, les samedis Domaine de Laurière MECS MNA sur inscription au 06 95 06 50 70 ou 05 65 45 82 30

Cinq rendez-vous dans l’été, à Villefranche-de-Rouergue, pour décourvrir et monter un spectacle de percussions et de danse africaine. Avec des initiés, construisez en groupe vos rythmes et vos mélodies.

L’association Cata Moto vous accompagnera dans la création et le partage!!! Vous êtes tous les bienvenus !!

SUR INSCRIPTION

Domaine de Laurière MECS MNA 623 route de Laurière 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 06.95.06.50.70 [{« type »: « email », « value »: « sroger@ligueenseignement12.org »}] transport Basti bus,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

2023-08-26T18:00:00+02:00 – 2023-08-26T20:00:00+02:00

© Ligue de l’enseignement