Expérience immersive au Domaine Enigma : Les grands scientifiques Domaine de l’Aube Saint-Marc-Jaumegarde, 13 janvier 2024, Saint-Marc-Jaumegarde.

Saint-Marc-Jaumegarde Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 11:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Après un énorme succès pendant l’hiver 2023, Domaine ENIGMA vous réserve une nouvelle expérience immersive inspirée des grands scientifiques.

L’esprit de Bernie le robot est bloqué dans une vieille télé mais il a encore toute sa tête. Partez pour une aventure à la rencontre des grands scientifiques pour libérer son esprit.

Un parcours éducatif parsemé d’énigmes et d’anecdotes, à travers des décors extravagants et des installations son et lumière.

Domaine de l’Aube

Saint-Marc-Jaumegarde 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-14 par Grand Site Concors Sainte-Victoire