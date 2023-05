DES ETOILES PLEIN LES YEUX DOMAINE DE LASCROUX, 13 août 2023, Puycelsi.

DES ETOILES PLEIN LES YEUX 13 et 19 août DOMAINE DE LASCROUX 569

Découverte de l’Astronomie:

Voyage dans le système solaire : construction d’une carte du ciel

Exploration du cosmos avec fabrication d’une comète et d’une fusée à eau

veillée : observation au téléscope, repérage des constellations avec la carte du ciel, contes et légendes.

Découverte des Sciences Naturelles :

Randonnée découverte avec ses expériences en pleine nature.

Visite du Village fortifié de Puycelsi

Retour avec « Challenge Nature »

Sport :

Tir à l’arc

DOMAINE DE LASCROUX LAS CROUX 81140 PUYCELSI Puycelsi 81140 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563540540 »}, {« type »: « link », « value »: « https://domainedelascroux.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « vacances-classes@laliguefol81.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T10:30:00+02:00 – 2023-08-13T23:00:00+02:00

2023-08-19T08:00:00+02:00 – 2023-08-19T10:30:00+02:00

tarn sciences